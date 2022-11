Profesně se jí velmi daří. A v soukromí? Krásná vítězka MasterChefa řekla, jak to má s muži

Besky Super.cz

Další kariérní meta pokořena. Vítězka MasterChefa Veronika Danišová (27) alias Besky vydala svoji první kuchařku s názvem Vaříme nebesky. Nám prozradila, jaké jsou její profesní plány, ale i to, že je single. A odtajnila, co by měl její nový partner splňovat. Budete se divit, ale Veronika není náročné děvče.

Den křtu kuchařky pro ni byl plný emocí. "Nikdy na to nezapomenu. Bylo to fenomenální," prozradila a vzpomínala na moment, kdy uviděla svoji knihu poprvé. "Bylo to ve skladu, a když jsem viděla ty štosy, plakala jsem," svěřila se.

Veronika Danišová má velké ambice: plánuje vlastní e-shop či kuchařku věnovanou pečení, chce dál učit ostatní i sama sebe.

Co se soukromí týče, štěstí zatím nenašla a správného parťáka do života hledá. Znamená to, že doma nemá komu vařit svá nebeská jídla? "Ne, nemám," usmívá se Besky. Nároky ovšem nemá nijak vysoké. "Stačí, když bude papat, bude na mě hodný a bude říkat pravdu. To je celé," prozradila Super.cz. "Vařit ho naučím," dodala se smíchem. ■