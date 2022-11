Díky vlasům dostala přezdívku česká Shakira. Jak kráska ze StarDance tuto lichotku vnímá?

Natálie Otáhalová Super.cz

„Ty vlasy mám kudrnaté přirozeně a kéž bych uměla zpívat jako Shakira. Ale můj učitel zpěvu říká, že se alespoň snažím,“ řekla Natálie se smíchem Super.cz.

Blonďatá kráska má před sebou nabité měsíce, letos dokončuje poslední ročník herectví. Kam po konci studia povedou její kroky?

„Určitě bych chtěla zkusit divadlo. Zjistila jsem, že mě to moc baví, a to stejné mám s filmem. Budu se snažit, aby přišla nějaká nabídka. Bylo by to super, ale nechávám to osudu,“ dodala Natálie. ■