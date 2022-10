Mladinká Rika (18) zveřejnila další zprávy s Vémolou. Karlos ji označil za feťačku a prostitutku, kterou nezná

Karlos Vémola s manželkou Lelou Michaela Feuereislová

O víkendu zveřejnila konverzaci s Karlosem Vémolou a nyní jako důkaz, že si s ním domlouvala schůzky, přidala na sociální síti i hlasové zprávy, kde Karlos mimo jiné mluví o „dvouminutovém rande“ v jednom z pražských podniků.

Podle webu Extra.cz, který s informací o Karlosově údajné nevěře přišel, se mají stýkat pravidelně několik měsíců.

Samotná Lela za svým manželem stojí. „Bohužel je a bude slečen, žen, které se budou chtít na mém manželovi a na mně zviditelnit za každou cenu. Je až neuvěřitelné, jak hluboko dokážou klesnout pro pět minut slávy, a je velmi smutné, že to odnáší celá naše rodina. Žádné z těchto slečen nepřeji, aby si něčím takovým musela někdy v životě projít,“ řekla na sociální síti Lela.

Nyní vydal prohlášení i Karlos Vémola. A ten se opět drží hesla "zatloukat, zatloukat", které svého času doporučoval psychiatr Miroslav Plzák.

Karlos Vémola a jeho prohlášení k údajnému poměru s Rikou Fane.

„Nonstop mi píšou novináři, ať se vyjádřím k tomu, co říká nějaká bláznivá Rika Fane. Už jsem se jednou vyjádřil, že tuhle paní neznám, a myslím si, že jedinej, komu bych měl něco vysvětlovat, je moje žena. Myslím si, že ani já, ani moje žena, se k tomu už vyjadřovat nebudeme, pro nás to je uzavřená kapitola, moc mě mrzí, co takové bláznivé dítě pro pět minut slávy dokáže,“ nechal se slyšet Vémola.

„I kdyby to, nedej bože, byla pravda, tak se chlubit tím, že se tahá s ženatým chlapem a nonstop někde troubí nějaké bláboly... tak nás to s Lelou nerozhází, my jsme silný pár, a k téhle té slečně se už vůbec nechci vyjadřovat,“ dodal Vémola, jenž se ale následně do Riky pustil a označil ji za feťačku a prostitutku.

„Prý je to nějaká mladá vyhaslá superstar, která neuspěla, jezdí na koloběžce v deset ráno zfetovaná po Praze. Takovýhle člověk pod úroveň, která se prodává za tři koruny, a chce zkazit můj vztah s Lelou, tak té se to nepovede, beru to jako nějakou manipulaci před důležitým fightem, já se ale nenechám rozhodit a budu tvrdě makat dál,“ dodal rázně Vémola.

„To neznamená, že když jste pornoherec, tak musíte být úplně nechutný člověk, tohleto malý kuře, co si dovoluje tvrdit mojí ženě, že je zlatokopka, to je na přes držku, a opravdu se k tomu dál vyjadřovat nebudeme, ta holka je malý zfetovaný blázen, jediný, komu bych se zpovídal, je moje žena, ne média, my tuhletu kauzu už vůbec nebudeme řešit,“ uzavřel viditelně naštvaný Vémola.

Ať už je pravda jakákoliv, ve Vémolandu musí být hodně rušno. Karlos totiž vůbec nevysvětlil, proč tvrdí, že Riku nezná, když ona sama zveřejnila hlasové zprávy a další konverzaci přímo s ním. Leda, že by se jednalo o podvrh. Ke zveřejněným zprávám, ale Vémola neřekl ani slovo. ■