Připadá vám plnoštíhlá? Z reakce fanouška na svoji fotku v bikinách byla Patricie Pagáčová v šoku

"Nejopálenější mám ramena, protože jsem byla hodinu na koni v tričku bez ramínek. Jinak jsme byli hlavně ve stínu, a když Bibi na hodinu a půl po obědě usnula, stejně mě to válení na lehátku nebavilo a po pěti minutách jsem šla radši s manželem na pivo," smála se Patricie.

"Takovou dovolenou, a hlavně dlouhou cestu s malým dítětem, bych trochu přirovnala k porodu. I když je to místy hodně těžké, tak zapomenete, jaké to bylo, a stejně to uděláte znovu. Stálo to za to," krčila rameny herečka, která o strastech dovolené podrobněji promluvila v našem videu.

Protože je Patricie proslulá svými hatery, zajímalo nás, jaké měla tentokrát reakce na fotky v bikinách, které postovala na sociálních sítích. Jednu z nich opravdu vypíchla. "Dostal mě jeden pán. Možná to tedy myslel jako kompliment, když mi napsal, že mám moc hezké bříško a že má rád plnoštíhlé lidi," šokoval komentář půvabnou herečku. ■