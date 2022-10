I když manžel protestoval, nechala se ostříhat: Krásná Veronika Kubařová plánuje ještě razantnější změnu účesu

Veronika Khek Kubařová plánuje další změnu účesu, i když manžel nesouhlasí. Super.cz

Když se na jaře objevila na premiéře filmu Vyšehrad: Fylm, překvapila krásná herečka Veronika Khek Kubařová (35) změnou účesu. Nechala se ostříhat na kratinké mikádo. Teď už jí vlasy opět poporostly, ale neznamená to, že by si chtěla nechat opět narůst dlouhou hřívu.

"Spíš jsem neměla čas zajít ke kadeřnici, aby mi to znovu ostříhala. Ale ještě o účesu přemýšlím, že se ke krátkým vlasům vrátím. Na jednu stranu jsou dlouhé vlasy variabilnější, třeba co se týče divadla, ale měla jsem takový pocit, že bych měla s věkem odstřihnout tu princeznu ve mně," řekla Super.cz Veronika před premiérou pohádky Princ Mamánek, kde se objeví v jedné z hlavních rolí.

"Musím říct, že jsem se zrovna včera ptala manžela, jestli by mu nevadilo, když bych byla úplně nakrátko. To tedy neprošlo vůbec. Ale u nás je to tak, že se manžela zeptám, on s tím nesouhlasí, a já to pak většinou stejně udělám," smála se půvabná brunetka. ■