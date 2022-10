Nevydrželo jim to ani měsíc! Konec show Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa je tady

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup Michaela Feuereislová

Pořad byl přerušen poté, co těhotná Agáta onemocněla a s krvácením byla převezena do nemocnice. Ještě další týden po propuštění musela mít doma klidový režim a ležet. Natáčení pořadu bylo proto přerušeno. Nyní je jasné, že na obrazovky se zatím nevrátí.

"Ano, končíme. Tedy pořad končí, my s Jaromírem nekončíme," přiznala Super.cz těhotná Agáta na premiéře filmu Princ Mamánek, kam dorazila se svými dětmi. Zároveň přiznala, že televizní diváci o ni nepřijdou a chystá nový pořad.

Od lékařů má nakázáno zvolnit, ale to se nestane. "Kdo mě zná, ví, že to prostě neumím. A když mi někdo řekne zvolni, tak já přidám. To jsem prostě já. Vymyslela jsem si nový pořad. Bude se jmenovat Holčičky. Bude to takový dívčí dýchánek s vařením, mými kamarádkami, hvězdnými hosty," dodala Hanychová. ■