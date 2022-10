Petra Nesvačilová je maminka! Porodila holčičku, nebo chlapečka?

Petra Nesvačilová porodila své první dítě. Herminapress

„Je tu! Jsme zdraví & šťastní,“ napsala herečka k fotce, na které zveřejnila miminku jen ručičku. Růžový náramek ovšem napovídá, že Petra a Tomáš mají dcerku. Na Facebooku pak prozradili i jméno holčičky-Jasmína Rikka Vápeníková.

Své soukromí si herečka jinak velmi střeží, není tak divu, že těhotenství i partnera dlouho tajila. Do poslední chvíle ale pracovala o sto šest. Nedávno například vydala diář na příští rok, a to společně se svojí kamarádkou a kolegyní. "Máme společné dítě s Haničkou Vagnerovou, což je náš diář. To je prostě už jednička, která je na světě, a pak přijde další," prozradila nedávno Super.cz dnes již šťastná maminka. ■