Porotce z Peče celá země Josef Maršálek zavzpomínal na svůj svatební den. Dort mu dělala švagrová Lucie Bílé

"Nenápadně jsem mu naznačil, že si beru tuhle košili na křest a že by bylo prima, kdyby si ji vzal taky. Košile byla naše spojovadlo i na naší svatbě. To je dneska podruhé v životě, co ji takhle vynášíme mezi lidi," prozradil Maršálek.

Svatební den pro něj byl výjimečný. Jak na něj vzpomíná? "Strašně rád. Adélka Zaňáková, švagrová Lucie Bílé, nám upekla svatební dort. Byla to moc hezká akce," rozplývá se jeden z nejslavnějších českých cukrářů. Pokud ale čekáte, že si na vlastní svatbu dělal dort, jste na omylu. "Prosím vás, to by bylo strašně smutný, kdybych si po všech těch letech musel dort upéct sám. To by byla skoro zpráva, že jsem něco v životě udělal hodně špatně," svěřil se Super.cz.

Svoji kuchařku dokonce věnoval svému Petrovi, který neměl nejmenší tušení, co se děje. "Kniha je věnovaná mému partnerovi Petrovi. On se to dozvěděl na křtu, je to zhruba pět minut," usmívá se Josef Maršálek. ■