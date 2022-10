Obrovský úspěch: Češka je mezi pěti nejkrásnějšími dívkami světa! V televizi ji sledovalo 13 miliónů lidí

Mariana Bečková Foto: Se souhlasem M. Bečkové

Modelka Mariana Bečková je pátou nejkrásnější dívkou světa. Na jedné z největších a nejprestižnějších soutěží krásy Miss Grand, jejíž finále se konalo letos v indonéské Jakartě, vybojovala korunku a titul 4th Runner Up a získala titul Miss Social Media. V televizi přenos sledovalo 13 miliónů lidí z celého světa.

"Dala jsem do toho všechno a jsem moc pyšná na to, jakým člověkem jsem se během této soutěže stala. Děkuji moc za nezapomenutelnou cestu. Jsem vděčná, že jsem součást rodiny Miss Grand," prohlásila Mariana krátce po svém triumfu.

Díky umístění se Mariana do České republiky jen tak nevrátí. Pětice nejkrásnějších dívek zůstane dva týdny v Indonésii, poté se přesune na další tři týdny do Thajska. Titul Miss Grand International si odnesla soutěžící z Brazílie.

Bečková má za sebou silný životní příběh. Když jí bylo pouhých sedm let, byla zneužívána. Následkem psychických problémů pak coby náctiletá onemocněla anorexií a bulimií. S nemocí se dokázala poprat, a i kvůli svému náročnému dětství se rozhodla pomáhat a začala studovat na vysoké škole dětskou psychologii.

"Právě proto, že jsem měla tak traumatické dětství. Chci pomáhat dětem, které si zažívají trauma. To, co jsem si zažila já, je hrozné, vím, jaký dopad to má na dospívání," řekla Super.cz Mariana.

Ani v dospělosti se nevyhnula zdravotním problémům. Mariana má za sebou plastickou operaci prsou, ale nejednalo se o zákrok, který běžně podstupují její kolegyně, aby si pomohly k plnějšímu dekoltu. "Našli mi nádor na prsu a musel se odstranit. Přišla jsem o jedno prso," dodala Bečková. ■