Po nemoci se poprvé objevila ve společnosti. Marie Rottrová vypadá senzačně. Za měsíc oslaví 81. narozeniny

Marie Rottrová s manželem Michaela Feuereislová

Zpěvačka Marie Rottrová (80) na konci září rušila koncerty. Na vině byl její špatný zdravotní stav. Zpěvačka stanovila náhradní termín koncertu až na prosinec. Vypadalo to, že její stav je tedy vážný. Nyní si fanoušci můžou oddychnout. Zpěvačka je již v naprostém pořádku.

Rottrová byla pozvána na premiéru filmu Jana Budaře Princ Mamánek do Slovanského domu a všichni očekávali, zda se premiéry skutečně zúčastní. Jedna z nejcharismatičtějších zpěvaček dorazila i s manželem a byla ve skvělé formě.

Rozdávala úsměvy a vypadala fantasticky. Marie Rottrová v listopadu oslaví 81. narozeniny a její krásu a energii jí nelze než závidět. Ženy se jí stále ptají na recept. Ona na to ale odpověď nemá. "Na kosmetice jsem nebyla léta, minimálně patnáct roků. Možná začnu. Dostala jsem nabídku, synova partnerka otvírá salón, tak asi začnu, abych ji podpořila. A možná také sebe. Nemám žádný recept. Ta otázka padá už dvacet let, já na to nemám odpověď," řekla Super.cz Rottrová. ■