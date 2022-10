První slova o společné dovolené. Ondřej Brzobohatý vzal Danielu Písařovicovou do New Yorku!

Daniela Písařovicová Super.cz

Ondřej Brzobohatý (39) a Daniela Písařovicová (43) jsou oba velmi pracovně zaneprázdněni, přesto si ve svých programech našli čas a užili si první větší dovolenou. Společně vyrazili do New Yorku, kde strávili celý týden.

Hned po návratu se zúčastnili finále Roztančeného divadla, kde oba zasedli v porotě. Daniela přiznala, že únava je pořádně znát.

"Spala jsem tři hodiny. Ale snažím se fungovat. Musím potvrdit, že od určitého věku jsou jet lagy znát. A někdy se z nich člověk ani neprobere," řekla Super.cz s úsměvem Písařovicová.

Jak si New York užili? "Byla jsem tam s muzikantem, užila jsem si to muzikálově. Byli jsme na pěti muzikálech, bylo to naprosto super. Bála jsem se, že tomu nebudu rozumět, titulky tam nejsou. Kromě rapujícího muzikálu jsem, myslím, chytla úplně vše. Jsem za to moc ráda," prozradila Daniela.

Říká se, že větší dovolená vztah prověří. Daniela a Ondřej v Divadle na Vinohradech po návratu doslova zářili. "A to je dobře," usmála se moderátorka, které se pracovně také velmi daří a jde z projektu do projektu.

"Užívám si to strašně moc. Jsem ráda, že to přichází podle mě v pravý čas. Člověk do takových věcí potřebuje dozrát. Vždy jsem vynervovaná, ale třeba před pěti lety by se to, myslím, projevilo i na výkonu. Teď už si to dokážu i užít. Jsem za to moc ráda," uzavřela. ■