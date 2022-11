Každým rokem na přelomu září a října docházi k největšímu průniku módního a operního světa za dohledu těch nejpřísnějších kritiků a účasti té nejvyšší smetánky z obou světů. Je jím Metropolitan Opera Opening Night v New Yorku, promenáda na červeném koberci před tímto nejslavnějším operním domem světa. Ve světle blesků mnoha fotografů jsou zde předváděny, a to nejen operními hvězdami, nejzajímavější haute couture kreace renomovaných módních návrhářů. Tento „catwalk“ si nezadá s červeným kobercem při předávání Oskarů.

Již několik let je na této přehlídce stálicí a jednou z nejsledovanějších hvězd německá sopranistka Diana Damrau. Nejen jako exkluzivní ambasadorka domu Bulgari si vysloužila i svůj vlastní módní hashtag #DamrausStyle.

Diana Damrau, to ale nejsou jen šperky a krásné módní kreace, jimiž oslňuje fanoušky na koncertních pódiích i mimo ně. Je to především krásný zpěv zvaný bel canto, který v polovině 19. století definovali tři skladatelé: Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti a Gioachino Rossini.

V tomto nesmírně náročném oboru nemá Diana Damrau na světě sobě rovnou konkurentku. Diana je nejen královnou bel canta, ale září i v jiných rolích. V červenci mohlo její umění obdivovat obecenstvo v Bavorské státní opeře, kde debutovala v roli hraběnky v Straussově opeře Capriccio, což byla kvůli covidu několikrát odkládaná a beznadějně vyprodavá událost. Na jaře tohoto roku podnikla velké evropské turné s další operní ikonou Jonasem Kaufmannem v programu nazvaném Liederabend der Liebeslieder.

Módní ikona a královna bel canta: Diana Damrau

FOTO: diana-damrau.com



A jako správná diva má i skladatele, kteří píší opery přímo jí na míru. Např. renomovaný soudobý Iain Bell pro ni napsal operu Harlot´s Progress (Vývoj nevěstky), která byla s velkým úspěchem uvedena v roce 2019 ve Vídni. Diana Damrau rovněž často vystupuje na podporu lidských práv ve světě. I díky tomu byla letos pozvána Švédskou královskou akademií věd, aby vystoupila na slavnostním předávání Nobelových cen. Krátce před jejím pražským koncertem ji vyjde další z jejich nesčetných alb, tentokrát zaměřených na její oblíbené vánoční písně.

Návrat novodobé divy

8. listopadu se Diana navrátí po dlouhých osmi letech do Prahy, do Obecního domu. Společně se svým hostem a největší nadějí české operní scény – Petrem Nekorancem – vystoupí v těch nejkrásnějších a nejnáročnějších áriích a duetech právě italského bel canta a zároveň v ukázkách z díla víše zmiňovaného britského skladatele. Nyní nastal čas, aby si krásný „Bell & bel canto” večer vychutnalo i české publikum, což bude bezesporu nezapomenutelný zážitek. A jaké róby a doplňky má pro Prahu připravené? To už se budeme muset nechat překvapit. Jedním šperkem si ale můžeme být jisti: zlato v jejím hrdle je 24 karátové! ■