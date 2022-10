U nás Matthew Perry nezemře, děkujeme: Nemocnice mě odmítaly, byl jsem moc slavný, popsal Chandler z Přátel boj o život

Matthew Perry Profimedia.cz

Matthew Perry (53) detailně popsal, jak před 4 lety doslova bojoval o život. Když mu v důsledku nadměrného užívání opiátů prasklo střevo, pobýval zrovna v léčebně. Tam mu ale nevěřili, že mu něco je, a nechtěli ho do nemocnice pustit. Mysleli si, že to hraje, aby se dostal k drogám.

S Matthewem byla jeho asistentka Erin, která viděla, že je opravdu v bolestech a rozhodně nic nefinguje. Bolesti provázel fakt, že se herec 10 dní nemohl vyprázdnit.

„Něco bylo špatně. Něco bylo hodně špatně. Jako by mi mělo explodovat tělo. Jako by se moje vnitřnosti snažily dostat ven z těla. Nebyla to jen tak nějaká bolest, při které je čas zahálet,“ píše Perry ve své nové knize Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih, jejíž úryvky zveřejnil The Times.

Erin neváhala a chtěla herce dopravit do nemocnice, pracovníci léčebny jim ale zatarasili cestu. „Kdybych tohle hrál, abych se dostal k drogám, zasloužím si Oscara,“ komentoval situaci Perry.

Tím nicméně problémy neskončily. V nemocnici Saint John's Hospital ho přijali za pět dvanáct. Na přijmu upadl do kómatu, dostal zápal plic a střevo explodovalo. Jako zázrakem přežil noc, ale nemocnice potřebovala mimotělní membránový okysličovací stroj, aby ho udržela při životě. A takové vybavení k dispozici neměla. Navíc mu dávali dvouprocentní šanci na přežití.

Okolní kliniky ho ale odmítaly přijmout, byl pro ně až příliš velká celebrita a jeho stav byl až moc vážný. „Matthew Perry nezemře u nás v nemocnici, děkujeme,“ ozývalo se z Cedars-Sinai nebo Ronald Reagan UCLA Medical Center. Ti byli nakonec alespoň ochotní zapůjčit přístroj a poslat k dispozici svůj tým lékařů.

Herce operovali čtrnáctkrát. Strávil dva týdny v kómatu, pět měsíců v nemocnici a devět měsíců musel používat kolostomický sáček. Ale přežil. Sám to považuje za zázrak. „Připojili mě na přístroj, který nahrazuje funkci srdce a plic. Nikdo to nepřežije. Tu noc na něj připojili pět lidí. Čtyři zemřeli, já jsem přežil. Proč já? To nevím,“ říká.

Po tom všem mu terapeut řekl, že pokud se vrátí k drogám, bude odkázaný na kolostomický sáček do konce života. Matthew odhalil, že je aktuálně čistý 18 měsíců. V průběhu života se léčil celkem patnáctkrát a snad už svou závislost ukočíroval.

Život každopádně nebere jako samozřejmost a je vděčný, že tu může být. Zároveň doufá, že jeho příběh pomůže podobně nemocným. Kniha Přátelé, lásky a ten ohromný průšvih vychází 1. listopadu. ■