Ta podoba! Dcera (15) silikonové Katie Price je kopií maminky z dob, než si začala žehlit své krásné kudrny

Princess Andre jako by z oka vypadla své mamince Katie Price... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Na letošním udílení cen Pride of Britain se to hemžilo slavnými jmény, ale jednou z největších hvězd červeného koberce se stala půvabná dospívající dcera zpěváka Petera Andreho (49) a modelky Katie Price (44). A právě mamince jako by patnáctiletá Princess Andre z oka vypadla. Podobu samozřejmě nehledejte s její současnou vizáží po nespočtu chirurgických úprav, ale v dobách, kdy byla Katie rovněž teenagerkou.