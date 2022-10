Dříve měl blízko k Vondráčkové, dnes miluje krásku ze Svatby na první pohled. Sexy hokejista s ní nafotil žhavé snímky

Marek Peksa s přítelkyní Mirkou Foto: Barbora Šorsáková

Po jeho boku se objevuje půvabná blondýnka Mirka, kterou si mohou pamatovat diváci druhé řady reality show Svatba na první pohled, kam se přihlásila, aby jí experti na vztahy vybrali ženicha.

Studentce stavebního inženýrství tehdy zbyly jen oči pro pláč, když ženich Marek experiment náhle ukončil. A šťastným koncem neskončilo ani její „manželství“ s náhradním ženichem Petrem. Mirka tak velkou lásku našla až mimo televizní obrazovky.

Po boku Mirky si Marek užíval prosluněné chvilky na tuniském ostrově Džerba, kde vznikly i hodně žhavé společné fotky. „Byla to spíše pracovní dovolená, protože se jednalo o workshop fotografa Denise Fueca, ale měli jsme prostor si i trošku odpočinout a užít si krásná místa,“ řekl Super.cz Peksa.

Urostlý sportovec je ze své lásky celý paf. „S Mirčou jsme spolu už nějakou dobu. Samozřejmě se mi líbí jako člověk, rozumíme si ve všech směrech, ale co musím zmínit, a co se mi na ní neokouká, jsou její nádherné oči a vlasy až po zadek,“ rozněžnil se potetovaný sympaťák.

Svůdné fotky vznikaly pod taktovkou fotografky Barbory Šorsákové. „Tohle jsem chtěla nafotit už dlouho. To, jak vnímám lásku. Vy dva jste mi to umožnili a nemuseli jste absolutně nic hrát. Vaše láska je tak hmatatelná. Je tam radost, vášeň, jiskra, štěstí a vzájemné pouto. Přesně to, co by mělo být v každém vztahu. Miluju ty fotky, protože jsou takové, jaké jsem si je vysnila, a přišly ve správný čas, na správném místě a se správnými lidmi,“ vysekla Markovi s Mirkou poklonu fotografka, jež se s nimi zúčastnila zmíněného workshopu. ■