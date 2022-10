Hollywood truchlí za milovaného Jordana. Zemřel v 67 letech za tragických okolností

Leslie Jordan zemřel v 67 letech na následky dopravní nehody. Profimedia.cz

Následkem autonehody zemřel v pondělí populární herec a komik Leslie Jordan. Stalo se tak poté, co po náhlých zdravotních komplikacích včera okolo půl desáté ráno narazil se svým BMW do boku jedné z budov na Romaine Street v Hollywoodu. Usměvavý herec byl známý například ze seriálů Will a Grace nebo American Horror Story. Všichni, kteří jej znali, se shodují, že to byl výjimečný člověk s obrovským srdcem a neuvěřitelným talentem.

„Mám zlomené srdce. Leslie Jordan byl jedním z nejzábavnějších lidí, se kterými jsem měl to potěšení pracovat. Každý, kdo ho potkal, ho miloval. Nikdy nebude nikdo jako on. Jedinečný talent s obrovským a starostlivým srdcem. Budeš mi chybět, můj drahý příteli,“ napsal na Twitteru jeho kolega ze seriálu Will a Grace Sean Hayes (52), jenž si zahrál postavu Jacka McFarlanda.

„Nejzábavnější a nejkoketnější jižanský gentleman, jakého jsem kdy poznal. Radost a smích, které přinesl do každé ze svých epizod ve Will a Grace, byly nezaměnitelné. Odešel jsi příliš brzy, tak o třicet let. Byl jsi všemi milován,“ zavzpomínal Eric McCormack (59), který ve zmiňovaném seriálu ztvárnil hlavní roli Willa Trumana.

Jordan se naposledy ozval fanouškům v neděli na Instagramu, kde zveřejnil video, v němž zpívá spolu se skladatelem Dannym Myrickem, a oznámil, že brzy vydá nový singl. Poslední dobou se totiž začal věnovat country hudbě. Senzací se zároveň stala jeho humorná videa sdílená na internetu, která začal natáčet v době covidu, aby měli lidé v pochmurných časech alespoň nějaký důvod k úsměvu…

„Svět je dnes bez lásky a světla Leslieho daleko temnějším místem. Nejenže byl obrovským talentem a byla radost s ním pracovat, ale poskytl národu útočiště v jednom z jeho nejtěžších období,“ smutnil rovněž jeho agent David Shaul. ■