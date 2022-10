Točil s Vinem Dieselem a objevil se i v Titaniku: Český kaskadér promluvil o boji s rakovinou, při kterém přišel o kus nohy

Martin Hub a Simona Chytrová Česká televize

Patří k nejlepším českým kaskadérům a zahrál si v nejednom hollywoodském trháku. Martin Hub je po mnoho let vyhledávaný také zahraničními produkcemi. Objevil se ve filmech Zachraňte vojína Ryana, Gladiátor, Titanic, Trója, Mission Impossible, James Bond a řadě dalších. Přestože na filmovém plátně podstoupil za svůj život řadu bitev, tu nejobtížnější zdolával v osobním životě, a to ve chvíli, kdy bojoval se zhoubným nádorem.

Bývalý všestranný sportovec se s přispěním Jaroslava Tomsy stal členem kaskadérské skupiny FILMKA, která si vydobyla uznání i v Hollywoodu. Neohroženého a obdivovaného kaskadéra od rizikového povolání neodradilo ani množství ran, které při natáčení schytal, popáleniny, a dokonce vážně naštípnutá páteř. Svůj nejtěžší boj ale sváděl nedávno se zhoubným nádorem – maligním melanomem.

„Objevilo se mi znaménko na noze a rostlo. Tahle nemoc je tak zákeřná, protože jsem nic necítil, bylo mi stále dobře. Přelepoval jsem si páskou nohu, protože mi to v kostýmech vadilo. Až jsem se donutil dojít za doktorkou, že mám bradavici, že bych to potřeboval vyříznout, ale oni zjistili, že to není bradavice, ale melanom,“ svěřil se v pořadu 13. komnata známý kaskadér.

„Hodně jsem to podcenil, protože jsem to necítil, když necítím bolest, tak proč bych chodil k doktorovi,“ řekl Martin Hub. K lékaři přišel s pokročilým kožním nádorem. Byl operován, ale po vyjmutí nádoru mu museli uříznout kus stehna. „Při první operaci mi vyřízli znaménko a okolí. Poslali to do laboratoře, pak mi hned volali, abych nastoupil a sebrali mi kus stehna. Bylo to ale i v tříslech, takže jsem šel na další operaci, tak mi je taky rozřezali a snažili se to vyndat,“ svěřil se v premiérovém díle 13. komnaty herec a kaskadér.

Martin Hub samozřejmě absolvoval chemoterapii. Pozoruhodné je, jak statečně se vyrovnával s bolestí, nespavostí a depresemi. Začal malovat obrazy, na kterých zachytil svou léčbu. Říká, že se z celé situace úporně snažil „vymalovat.“ Tak vznikla plátna nazvaná třeba Chemoterapie nebo Bolest. Vybrané obrazy šly do dražby a výtěžek z nich byl zaslán na výzkum maligních melanomů. Nemoc se podařilo zastavit, ale Martin Hub ví, že vyhráno dodnes ještě úplně nemá. Chodí na kontroly, protože choroba se může vrátit a léčbu by mohlo být nutné opakovat. ■