Čtyřletý syn Hanky Mašlíkové začal dělat MMA a chce být bojovník po tatínkovi: Maminka rozhodně není nadšená

Čtyřletý syn Hanky Mašlíkové začal dělat MMA a chce být bojovník po tatínkovi Super.cz

„Syn je nezastavitelný, hyperaktivní, sportovní dítě, u manžela v gymu je jako doma. Chodil na judo a gymnastiku, teď začal chodit k manželovi 2x v týdnu na MMA, to ho strašně baví, protože bude jako tatínek, MMA bojovník, a maminka je nadšená,“ přiznala s trochou ironie Hanka Mašlíková. Svého chlapečka ve sportovních aktivitách podporuje, jen má jako každá matka o své dítě strach.

„Nevadilo by mi brazilské ju-jitsu, které je na zemi a nejsou tam údery, je to moc krásný sport. Mám jako matka samozřejmě strach z těch úderů, ale manžel mě uklidňuje, že do 16 let nejsou údery na hlavu. Tak snad mi nekecá, aby ze mě nebyla vdova,“ smála se moderátorka.

Sama je sportovní nadšenkyní. „Sportuji tak od patnácti let, ta soutěž to odpálila a víc se o tom začalo mluvit. Já se ve sportovním cítím nejlépe,“ dodala k letošnímu uspěchu v bikini fitness. Hodlá se pustit do soutěžení i v dalším roce? „Hodně mě lidi povzbuzují, abych zkusila ještě soutěžit. Je to takové odříkání a trpí tím celá rodina, tak nevím, zda bych to chtěla ještě podstupovat. Výzvy si stále vymýšlím. Teď přemýšlím, že bych se připravila na jaro na překážková běh, uvidíme. Výzvy mám ráda, motivuje mě to, mám nějaký cíl,“ dodala Mašlíková. ■