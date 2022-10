Babeta z Ordinace je známá extravagantními modely. Tím posledním Bára Štěpánová hodně překvapila

Bára Štěpánová Super.cz

Svým extravagantní stylem a talentem kombinovat nekombinovatelné je Bára Štěpánová známá. Představitelka Babety z Ordinace v růžové zahradě si z ostrých jazyků módních kritiků po letech nic nedělá a nosí to, co se jí líbí. Tentokrát ale překvapila. Na křest kuchařky, který herečka moderovala, dorazila elegantně oblečená a vsadila na klasiku.

„Já mám vždycky pocit, že mi to sluší, jen těm, kteří to hodnotí, se to vždycky nelíbí. Řeším to tak, abych se cítila dobře já a líbilo se to mému manželovi a ostatní mi můžou, víte co,“ řekla Super.cz Bára, která na akci zvolila tmavě modré šaty, ty doplnila černými lodičkami, opaskem ve stejné barvě a perlami.

Módním kritikům by tentokrát udělala radost a nejen těm. Známá herečka prozradila, že nesnáší, když se plýtvá jídlem a v kuchyni se vždy snaží využít všechny suroviny. „Já vařím trochu jako chlap, vařím to, co je. V nedávné době se ukázalo, že jsem schopná vařit krizová jídla, kombinovat to, co je zrovna doma, něco s něčím, a dá se to jíst. Nesnáším vyhazování a opravdu to nemám ráda,“ prozradila herečka, která stále natáčí Ordinaci v růžové zahradě a vedle toho se věnuje i divadlu.

„Pro mě je zásadní divadlo, byla jsem nominovaná na Thálii, za hru Krásná vzpomínka s Ondrou Brouskem. Hrajeme a máme skoro vyprodáno, také pojedu s Petrem Bende jeho vánoční turné jako zpěvačka, takže mě lidi uvidí i v jiné poloze,“ dodala Bára na křtu knihy Lahodně s etiketou. ■