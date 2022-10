Tajné fotky, které vznikly, když si mysleli, že je nikdo nevidí! Písařovicová a Brzobohatý předvedli tanec plný vášně

Daniela Písařovicová a Ondřej Brzobohatý Michaela Feuereislová

Moderátorka Daniela Písařovicová (43) a muzikant Ondřej Brzobohatý (39) předvedli, jak jim to jde spolu na tanečním parketu. Partneři sice v taneční soutěži Roztančené divadlo nesoutěžili, zasedli "jen" v porotě, přesto je taneční parket vylákal si pár tanečních kreací střihnout.

Na závěr show měli všichni soutěžící nacvičený závěrečný tanec a ten právě nenechal Danielu s Ondřejem chladnými. A když si mysleli, že je v rohu parketu u opony nikdo nevidí, také se vrhli do víru tance.

Oba za sebou taneční průpravu ostatně mají. Ondřej i Daniela byli hvězdami StarDance, i když každý v jiném roce. Každopádně jako dvojici jim to nyní v Divadle na Vinohradech šlo skvěle a bylo vidět, jak moc to mezi nimi jiskří.

"Tady do toho všichni šli neuvěřitelně srdcem a na výkonech to bylo znát. Bylo hrozně těžké hodnotit, ale ještě těžší bylo určitě pro účastníky tančit. Za to jim skládám velkou poklonu," řekla Super.cz po slavnostním večeru Daniela. ■