Fanoušci žasnou, v jak neskutečné je pořád formě: Zpěvačka Pink (43) předvedla svalnaté tělo v bikinách

Pink Profimedia.cz

Tam si popová diva momentálně užívá dovolenou, nejspíš nabírá síly před velkým pracovním zápřahem.

Na příští rok totiž ohlásila evropské turné, a jak je známo, její koncerty vždycky stojí za to. Většinou zakomponuje také akrobatickou show, na které si dává záležet. Není divu, že po měsících takového tvrdého tréninku má tělo jako vytesané z kamene.

Ostatně mákla si i při přípravě klipu k novému singlu Never Gonna Not Dance Again, který vyjde 4. listopadu. V něm totiž řádí na kolečkových bruslích a podle videí z příprav choreografie to byla docela makačka. ■