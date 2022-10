Jiří Bartoška opět před kamerou: V připravované kriminálce se objeví s novou image a nakrátko

Jiří Bartoška Foto: Super.cz/Mikuláš Křepelka

Novou třídílnou minisérii s pracovním názvem Matematika zločinu začal v těchto dnech natáčet Peter Bebjak. Do jedné z hlavních postav oceňovaný slovenský režisér obsadil Jiřího Bartošku (75). Herec se před kamerou objeví ve zcela nové image.

Jiří Bartoška si zahraje soudního znalce a biomechanika. „Baví mě to velice, člověk zná příběh, který je true story, a následně i sleduje, jak dalece je kvůli dramatičnosti přepracován a přepsán,“ říká o své roli biomechanika Krause.

„Toto je, myslím, už naše třetí spolupráce, dělali jsme spolu dokonce i jednu krimisérii na Slovensku. Peter Bebjak je strašně pohodový, má postavený výborný štáb, takže vše jde rychle a byl jsem rád, když jsem jím byl osloven,“ prozradil herec, který se před kamerou objevil v novém sestřihu. Vlasy shodil kvůli jednomu ze svých projektů už během léta.

Seriál inspirovaný skutečnými událostmi vzniká z velké části v reálných lokacích, a tvůrci tak třeba za přísných bezpečnostních podmínek natáčeli ve vazební věznici Praha Pankrác či za plného provozu na pražském letišti Václava Havla, dále v Chemickém ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy nebo v sídle jednoho z tuzemských mediálních domů. Poslední klapka by měla padnout v polovině prosince.

„Všichni lidé touží po skutečné spravedlnosti,“ říká režisér Peter Bebjak a dodává: „A když se náhodou dostanou do nějaké špatné situace, věří tomu, že systém funguje, že zkrátka fungovat musí. A pokud někde dojde k pochybnostem, tak je to špatně,“ dodal k minisérii, která by se měla příští rok objevit na Voyo. ■