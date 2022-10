Známé osobnosti milují jednu asijskou bylinu. Právenka je 15× silnější než ostropestřec

Naše potravinové doplňky nejsou jen pro celebrity…

Jmenuji se HANA ANDĚLOVÁ, nejsem najatá reklamní herečka ani žádná modelka, jsem jako VY...obyčejná žena. Každý den vstávám do práce, starám se o domácnost a o svou rodinu. Na sebe mi moc času nezbývá. Nedávno jsem změnila zaměstnání a bála jsem se, co to s mým tělem udělá. Moje původní práce byla narozdíl od této nové fyzicky náročná s dostatkem pohybu. Díky hlavní a jediné složce IMUNworldu (říkáme mu Imun), právence latnaté, která je až 15x SILNĚJŠÍ NEŽ OSTROPESTŘEC, se mi ale VÁHA STÁLE SNIŽUJE. Je to poprvé, co jsem něco vyzkoušela a ono to opravdu zafungovalo. IMUN jsem navíc doplnila o další přírodní doplněk HEMOworld, jehož hlavní složka je žumen čtyřhranný, který navíc PODPORUJE HUBNUTÍ. A co nás s kamarádkami také překvapilo při užívání Imunu? Po pár skleničkách vína se nám druhý den nevolnost vyhýbá obloukem, a to díky blahodárnému účinku právenky na játra. Dodržujeme ale vždy správné dávkování a s alkoholem to nepřeháníme.