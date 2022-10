Počasíčko i erotika ve Snídani s Novou: Bývalá rosnička Michaela Dolinová zaskočila své studenty

Michaela Dolinová Super.cz

„Tuhle jsme dělali nějaké texty. Děláme herectví a já šetřím papír a tisknu tam, kde už něco je. A jeden student to otočí a říká: co to je? Já tam měla poznámky k počasí," smála se. "Těm studentům je 16 let a už mě v televizi nezažili,“ svěřila se moderátorka Super.cz.

Nejvíc ale její studenty zaujala informace o tom, že na konci devadesátých let existoval v té době opravdu šokující pořad. „Zpráva o tom, že na Nově existovalo Počasíčko, je naprosto odzbrojila. To přišla nahatá moderátorka, to jsme nedělaly my, to šlo až po desáté hodině, a podle toho, jak bylo teplo nebo zima, tak se oblékala,“ smála se Míša.

„Tohle studenti nechápali. V dnešní době si totiž můžete nahotu najít na internetu hned, během několika sekund. Objeví se vám nahoty, kolik chcete. Ale ostatní lidi si Počasíčko asi pamatují, že to bylo velké haló. Odvážné scény se mohly vysílat mezi desátou večerní a šestou ranní, takže se stávalo, že ještě ve Snídani s Novou Dana Morávková a Libor Baselides uváděli nějakou erotiku, tomu dnes už nikdo neuvěří,“ dodala Míša Dolinová se smíchem. ■