Bývalá rosnička Míša Dolinová se vyjádřila k moderátorkám počasí: Jsou neosobité a příliš učesané

Michaela Dolinová Super.cz

„Jsou takové příliš krásné a učesané. Něco jiného je to v ČT, tam se očekává, že je to takové solidní, ale v soukromých televizích bych očekávala větší originalitu. Osobnější postoj k počasí. Očekávala bych více vtipu, jsou tam i mladí kluci. Ti lidé jsou nádherní, ale je to pro mě nezajímavé,“ podělila se o svůj názor se Super.cz Michaela.

Při sledování počasí si všimla další věci. „Je také zajímavé, že neznám jediného moderátora jménem, což o něčem svědčí. Kdyby vás člověk zaujal, tak si to jméno zapamatujete. Nejsou osobití. My jsme byli osobití, bylo to možná ujeté, ale lidi si nás pamatovali a pamatují do teď,“ dodala Míša Dolinová, se kterou jsme si povídali na křtu nového kalendáře Aleše Cibulky. ■