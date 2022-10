Věřili byste, že za pár měsíců oslaví 50. narozeniny? Olympionička Neumannová je stále ve skvělé formě

Kateřina Neumannová má stále skvělou figuru, takhle se udržuje v kondici Super.cz

Málokoho by tak napadlo, že sportovkyně za pár měsíců oslaví už padesátku. Kateřina Neumannová je roky věrná svému krátkému sestřihu a nutno říct, že se ani s přibývajícím věkem vůbec nemění, sportu se pořád věnuje velmi často. „Možná každý den je to během dovolené, kdy jsem v létě nebo v zimě na horách a buď lyžuji, nebo jsem na kole. Jinak se snažím držet víkendy, které trávím na Šumavě, tak tam je to běhání, kolo, lyže a v týdnu jednou dvakrát, ale ne vždy mi to vyjde,“ svěřila se Super.cz sportovkyně, jak se udržuje ve formě.

Na běhacím pásu předvedla svou formu a nutno říct, že figuru má olympionička stále skvělou. „Mohu děkovat genetické výbavě od mých rodičů, nemám významně tendenci nabírat a jím to, co mám ráda. Sportuji tak 3x týdně a naštěstí to jakž takž drží, ale občas by chtělo se víc postavě věnovat, ale nemám na to čas,“ dodala Kateřina. Sportu se věnuje i její dcera Lucie, která v atletice sklízí své první úspěchy.

„Byl to vždy sen, být s dcerou na lyžích nebo na kole. Dřív to nešlo vůbec, teď když dělá atletiku, tak se občas se sporty potkáváme, ale když dělá svůj trénink, tak já už jí dávno nestačím,“ dodala s úsměvem sportovkyně. ■