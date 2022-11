Milan Peroutka vylezl z kouzelnické bedny a prozradil dávné tajemství: Šlo o krádež slavíků skupiny Olympic!

Milan Peroutka si zahrál na asistentku kouzelníka. Super.cz

Obvykle tahle kouzla provádějí kouzelníci se svými asistentkami. Tentokrát byl ale vykouzlen z bedny zpěvák Milan Peroutka (32). Připadalo mu to totiž příhodné vzhledem k tomu, že dal své nové desce název Abrakadabra.

Zatímco na té předchozí pracoval spoustu let a o to víc o ní mluvil, druhý počin se svojí kapelou Perutě dal dohromady v podstatě v tajnosti a všechny hotovým dílem překvapil mnohem víc než kouzelnickým trikem na jevišti Malostranské besedy, který můžete vidět v našem videu. "Máme jedenáct nových songů, jeden text jsem sám napsal, právě to Abrakadabra," pochlubil se.

Jen škoda, že už to zřejmě nesehrálo roli v počtu hlasů, které mu fanoušci posílali do nadcházejícího Českého slavíka. "Moje nejlepší umístění bylo, když jsem byl devatenáctý. Ale na vyhlášení určitě půjdu, měl bych mít i outfit šitý na míru. Mám tu anketu spojenou s dětstvím, když tam taťka s Olympikem dostávali ceny. Bylo mi osm, když jsem tam byl poprvé," svěřil Milan, který nám ve videu také vyprávěl, že kvůli němu málem Olympic o své slavíky přišel. ■