Tereza Pergnerová se vrací do Slavíka, zpívat ji ale neuslyšíme: Jsem letitý kuřák, nedosáhla bych svých kvalit, žertuje

Tereza Pergnerová Michaela Feuereislová

Je to pětadvacet let, co udílení cen Český slavík spolu s Jiřím Suchým (91) moderovala Tereza Pergnerová (48). Tehdy dvojice na pódiu mimo jiné předvedla i hudební číslo s písní Toulaví zpěváci. Moderátorka se během své kariéry několikrát pustila i do hudebních počinů, její návrat v pozici zpěvačky však diváci určitě čekat nemají.