Nejstarší dcera Bolka Polívky ví, jak otce potěšit: Díky jejím dárkům má na několik let o zábavu postaráno

Legendární Bolek Polívka (73) je otcem šesti dětí, a jak sám přiznal, ke štěstí už ve svém životě nic moc nepotřebuje. Když netočí a užívá si pohodlí domova, rád si sedne a začte se do zajímavé knížky. „Čtu ale málo beletrie. Románky, to už v jistém věku člověka přestane zajímat, že chlapec se zamiluje do dívky. V posledních letech jsem si oblíbil autobiografie, jako má Keith Richards, a tyhle zajímavý věci,“ svěřil se Super.cz.