Oslavu narozenin si asi představoval jinak. Václav Neckář (79) leží v nemocnici

Václav Neckář Michaela Feuereislová

„Brácha je v pořádku. Neřeknu vám, o co přesně šlo, ale nemá to spojitost s mozkovou příhodou, kterou prodělal před lety,“ citoval Blesk Jana Neckáře, který doufá, že jeho bratra pustí co nejdřív domů.

Václav Neckář ještě nedávno vystupoval na koncertu pro seniory. Vypadal sice unaveně a jeho bratr Jan mu musel být oporou, když ale vstoupil na pódium, jako by se mu rozproudila čerstvá krev v žilách.

Seniorům tehdy zazpíval jako první z interpretů. „Nechtěl dlouho čekat, vyčerpává ho to,“ vysvětloval koncem září Super.cz Jan Neckář, který dbá o bratrovo zdraví. Doufejme, že bude Václav Neckář brzy opět plný sil! ■