Mariana Vojtka u nákupního centra napadli baseballkou. Zpěvák se bránil!

Marian Vojtko Michaela Feuereislová

Scéna jak z akčního filmu. Mariana Vojtka (49) se na parkovišti neznámí muži pokusili okrást. Pokud by celou story vyprávěl nějakému režisérovi, byl by z toho velmi dobrý akční film.

"Přišel jsem k autu a měl jsem poškozenou pneumatiku. Přišlo mi to zvláštní, normálně jsem na parkoviště dojel. Nicméně jsem vytáhnul hever, hodil svoji tašku na přední sedadlo, aby mi nepřekážela a začal jsem měnit gumu," řekl Super.cz Vojtko a popsal, co se stalo dál.

"Najednou jsem měl pocit, že se auto divně otřásá. Vstal jsem a najednou od mého auta utíká chlapík s mojí kabelou. Jako střela jsem vyletěl za ním. Najednou skočil do projíždějícího auta, začal jsem ho z auta tahat ven za vlasy, řidič auta šel po mě baseballkou, začal mě do rukou mlátit, ale asi jsem tahal fakt dost, na poslední chvíli kabelu pustil a ujeli," dodal Vojtko s tím, že byl rád, že tašku se všemi doklady a penězi zachránil.

"Mrzí mě, že jsem frajera nedokázal z auta vyndat, ale možná je to zpětně dobře. Protože bych ho asi přizabil," dodal nyní už s úsměvem Vojtko.

V servisu mu pak bylo řečeno, že pneumatika byla úmyslně poškozena vozem. "Prý je to běžná praxe zlodějů. Zveřejnil jsem to i pro to, aby byli ostatní opatrní," dodal zpěvák. ■