K dokonalým ňadrům jí pomohla plastika, pozadí je ale její: Dominika Mesarošová vystavila perfektní zadek v plavkách

Dominika Mesarošová Foto: se souhlasem D. Mesarošové

Zatímco za své silikonové pětky vděčí plastické chirugii, na zadečku musí maminka čtyřletého Eliánka pořádně makat. Přesto ji někteří sledující podezřívají, že si pomohla výplní, aby její pozadí vypadalo takhle dokonalé. "Je origo," ujistila je bývalá modelka.

Dominika se sice už často ve společnosti neobjevuje, odstěhovala se do Brna, kde je spokojená, ale na svůj vzhled rozhodně nerezignovala. "Pravidelně cvičím, a to jak doma, tak na různých přístrojích. Tak snad ještě nepatřím do starého železa," smála se Mesarošová, která patří stále k našim největším sexbombám. ■