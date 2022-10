Oblečení na ní visí: Rok po porodu druhé dcery je krásná herečka kost a kůže

Henrieta Hornáčková Profimedia.cz

Je to rok, co k nyní tříleté Babetce přibyla další holčička. Těhotenská kila už má ale herečka Henrieta Hornáčková (38) dávno pryč. A vypadá to, že ještě daleko víc. Když po dlouhé době blondýnka vyrazila do společnosti, šaty na ní doslova visely.