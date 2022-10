O váhu by se mohly hvězdy SuperStar spravedlivě rozdělit: Sámer Issa rapidně zhubnul, Julián Záhorovský zase přibral

Sámer Issa a Julián Záhorovský Profimedia.cz

Nyní se oba muzikanti sešli jako kmotři knihy Milénium! autorky Johany Fundové, která mapuje stěžejní momenty prvního desetiletí nového tisíciletí. Od doby, kdy byli hvězdami publika napříč všemi generacemi, se moc nezměnili. Jen Julián přibral a Sámer pro změnu rapidně zhubnul „Oba byli v první řadě Superstar, která byla pro to období signifikantní, sledovali ji všichni,“ vysvětlila Fundová, proč zvolila právě je.

„Je to neuvěřitelné, že je to osmnáct let zpátky. Myslím, že to bylo před rokem. Byly jsme nepolíbené děti z malých měst, pobláznily jsme republiku. Vůbec jsme si nedovedly představit, do jakého mediálního zájmu nás soutěž dostane. Je moc hezké, že si na nás lidé pamatují. A děkujeme za to,“ zavzpomínal po křtu Julián Záhorovský.

Sámer Issa má také s dobou milénia spojeny průlomové okamžiky ve svém životě. „S tou dobou se mi na prvním místě vybaví soutěž, kterou jsem prošel. Byl jsem tehdy na střední škole cestovního ruchu a hotelnictví a celý život se mi změnil. Bylo mi 18, odstěhoval jsem se do Prahy. Od té doby tady žiju, procestoval jsem řadu zemí a živím se hudbou. Je to velký dar a je to super.“ ■