Poslední rozhovor ještě jako s blondýnkou: Kristýna Kubíčková sekla s modelingem i sociálními sítěmi a mění profesi

Kristýna Kubíčková Super.cz

"Tím, že už to dělám asi sedm let, přestalo mě to bavit. Sociální sítě mi přijdou trochu víc negativní, než byly předtím, a tím pádem mě to tolik nenaplňuje. Rozhodla jsem se jít jinou cestou. Více se věnuji líčení a snažím se vybudovat i kurzy na líčení. Další věc je, že bych chtěla vyzkoušet práci kuchařky," řekla Super.cz.

Málokdo si pamatuje, že je Kristýna vyučená cukrářka. "Můj sen byl byl otevřít si restauraci. Tak chci zkusit, jaké to vlastně v praxi je, a rozhodnout se, zda do toho jít a otevřít si nějaké malé bistro," svěřila.

Takhle štíhlé cukrářky ovšem moc často nevídáme. "Na škole jsem ale takhle hubená rozhodně nebyla. Měla jsem o dobrých patnáct kilo víc. Pořád jsem jedla to sladké, chutnalo mi, zkoušela jsem to. Pak mě to ale přešlo, přešla jsem spíš na slané, diety a cvičení," upřesnila Kristýna, která pravidelně vaří i doma partnerovi, thai boxerovi Vilému Cao. ■