Slzy v soutěži o královnu krásy. Dívce zemřela maminka dva dny před účastí v Miss. Utěšovala ji Bezděková

Hledá se Miss - dívce zemřela matka dva dny před soutěží. FTV Prima

Už ve druhé epizodě show, kde o postup bojovalo padesát dívek, došlo na slzy. Jedna z krásek se do soutěže krásy přihlásila na přání své maminky. Ta ale bohužel zemřela. Půvabná Vanesa Červová se ale i tak Miss účastnila.

„Jmenuji se Vanesa Červová, je mi devatenáct let, odmalička jsem dělala balet, a to čtrnáct let, nejprve v Praze a potom v Německu. Ze zdravotních důvodů jsem ale musela skončit, ale díky mamince jsem se dostala k modelingu, bohužel maminka mi předevčírem zemřela, přišla jsem, protože vím, že to bylo její velké přání, tak jsem to chtěla zkusit,“ řekla před porotou mladá modelka, jež se následně rozplakala.

„Mám doma malého bráchu a tátu, takže pro mě bylo nejtěžší je opustit a nechat je tam samotné,“ dodala vzápětí. Dívku následně utěšovala někdejší vítězka České Miss Andrea Bezděková (27).

Ta letos zažila také obrovskou ztrátu, když jí zemřel tatínek. „Mě nedováno stihnul stejný osud a jsi neuvěřitelně statečná. Už teď je na tebe maminka nevýslovně pyšná,“ utěšovala Bezděková Vanesu, jež se uchází o titul nové královny krásy. Více uvidíte ve video ukázce. ■