Drahoušek divaček Marek Němec má oči jen pro svou brunetku: Je krásná a bezvadná, říká zamilovaně

Marek Němec s partnerkou Petrou Herminapress

Při premiéře jsme se někdejšího populárního seriálového lékaře Davida Hofbauera zeptali, co on a tenis?

„Vůbec. Já ho hrával maximálně v Poněšicích, což bylo výcvikové středisko DAMU. Ale to jsme se snažili vypotit zbytky alkoholu z předešlé noci a tenis bych tomu neříkal. Líbí se mi jako sport. Já hraju líný tenis a ping pong, při něm můžete stát a držet v levé ruce kuře,“ smál se Němec, který ve filmu působí jako poměrně nepraktický manžel. Dlabe na domácnost a spíš se zabývá svými koníčky.

„Neviděl bych ho jako nepraktického. Heleďte se, když vás žena neocení, tak se muž časem uvrhne do takového exilu. Postava Ireny je prezentovaná jako dryáčnice, s tahem na branku. Takže když seberete chlapovi možnost mužem být, tak on zase neumožní ženě být ženou,“ vysvětlil nám Němec, jak to vidí on.

A protože se v sále hodně smály především divačky, bylo jasné, že scénář má na svědomí žena. Svěží snímek o vztazích napsala Dagmar Šťastná. „O tom jsem přesvědčenej, že film je určený hlavně pro ženy,“ myslí si herec, který na premiéru dorazil s partnerkou Petrou Hebkou. A bylo vidět, že jsou jako dvě hrdličky.

To, že se v sále před projekcí neustále pusinkovali, zamilovaný Marek okomentoval zcela jednoznačně. „Ona je fakt krásná, bezvadná!“ řekl Super.cz miláček seriálových divaček. ■