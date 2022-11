Poznáte je jako staroslovanské bohy? Takhle se do jejich podoby převtělily herecké hvězdy v nové pohádce

Ukázka z pohádky Největší dar

V pohádce Největší dar se snoubí svět starých slovanských bohů a bohyní s životem svérázných obyvatel malé valašské vísky. Základní dějová linie vychází ze sporu bohyň zimy Moreny, v podání Zuzany Slavíkové, a jara Vesny, kterou ztvárnila Sabina Rojková, o vládu nad přírodou. Chybět nebude samozřejmě ani láska.

Diváci se mohou těšit i na proměny známých českých herců, kteří staroslovanské bohy hrají. „Téma pohanských bohů je krásné. Hned mě zaujalo. Je to pohádka a české pohádky jsou povedené. Je to kus našeho národního bohatství," prohlásil Bolek Polívka (73), který ztvárnil boha Svarožice. „Bylo mi ctí, splnilo se mi přání hrát ve valašském filmu, dokonce je to pohádka, a ještě k tomu hraju Radegasta,“ dodal s úsměvem Pavel Nový.

V dalších rolích se představí Jiří Dvořák (55), Petr Vančura, Anna Polívková (43), Chantal Poullain (66), Petr Čtvrtníček, Martin Stránský (52) nebo Radim Fiala. Do kin pohádka přijde na začátku prosince. ■