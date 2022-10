Danu Morávkovou čeká finále v taneční soutěži: Místo lepší fyzičky ji trápí bolavá kyčel

Dana Morávková Super.cz

„Pořád hraji v Divadle Bez zábradlí, pak v Divadle u Lucie Bílé hrajeme s Honzou Čenským Mlčeti zlato a v neděli na mě myslete, nebo na nás všechny. Je jedno, jak to dopadne. Máme Roztančené divadlo, tak mi držte palce ať neupadnu,“ svěřila se herečka, která je jednou z hvězd divadelní obdoby StarDance.

„Je to úplně něco jiného, než jsem dělala já. Bylo to hodně náročné. Mám skvělého tanečníka Daniela, který je na mě hodný a laskavý, umí to se mnou, ale nebudu hrát, bylo to náročné a bude to náročné,“ dodala herečka, která v posledních týdnech trávila na tanečním parketu hodiny.

Zabrat tak herečka dala celému tělu. „Určitě, bolí mě kyčle, určitě to i na mojí postavě zapracovalo. Dvě hodiny se musíte soustředit jen na to, v dnešní složité době bych do doporučovala všem,“ dodala Dana Morávková, kterou jsme potkali na křtu charitativního kalendáře, který nafotila Lucie Bílá. ■