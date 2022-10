Sabina Laurinová mládne před očima: Herečka se vyhýbá zákrokům a prozradila svůj recept na krásu

Sabina Laurinová Herminapress

Je to sice pár měsíců, co Sabina Laurinová (50) oslavila kulaté narozeniny, vypadá to ale, že mládne před očima. Herečka nedávno prozradila, že botoxu a estetickým zákrokům se vyhýbá, i tak vypadá fantasticky.

Její recept je jednoduchý, pohoda a věčný optimismus. „Tolik to neprožívám, snažím se mít radost a v zátahu jako máma a herečka se snažím myslet na hezké věci. Mít pozitivní pohled na život a na svět. Bonusy jsou pro mě si udělat chviličku na sebe,“ svěřila se Super.cz herečka, která se ve společnosti objevila v růžových sportovních šatech, ve kterých předvedla štíhlou figuru. Aktuálně Sabina natáčí seriál ZOO. A přestože to není takový zátah jako v předchozím projektu, užívá si to.

„Teď jsem na takové filmové dovolené, proti tomu, co jsem měla pět let před tím, to jsem měla daleko větší zátah. Ono to má něco do sebe,“ svěřila se Sabina, která zavítala na představení drinků s kávou francouzské značky. „Mám dobrý kávovar, dostala jsem ho k narozeninám od svých rodičů, protože jsem si ho přála. Mele čerstvou kávu, z toho mám radost. Kdykoli se to namele, tak to krásně voní a je to pro mě i druh aromaterapie,“ prozradila herečka. ■