S Matuškou v posteli, Kopecký jí daroval perly, Brodský ji líbal, Kemr byl paf z dekoltu. Jak žije svůdnice dnes?

Hana Talpová s Waldemarem Matuškou v posteli... Foto: archiv H. Talpové

Jejím hlasem mluví nedávno zesnulá Angela Lansbury (†96), která hrála Jessicu Fletcherovou v seriálu To je vražda, napsala. Nás zajímalo, jak dnes žije původně vystudovaná operní zpěvačka, po 40 let přední osobnost Hudebního divadla v Karlíně. Jedna z našich nejvýznamnějších dabérek.

Když se rozpovídá o tom, proč sekla s herectvím, úplně se rozčertí. „Už mě štvala ta pštrosí pera, kterými jsem byla věčně ozdobená! Já jim říkala, že jsem už trapná, furt se uměle usmívám, tvářím, pořád svádím chlapy! A co mám herecky ukázat?! Přestávám točit, končím!“

Dupla si kdysi krásná, téměř 180 centimetrů vysoká bruneta, která toužila, aby ji obuli do holínek a obsadili jako ženu z lidu, nebo mohla zpívat šansony. „Dosud trpím jako zvíře, když vidím něco ze své minulosti,“ okomentovala pro Super.cz Hana Talpová (84) své role.

A byla skutečně nepřehlédnutelná. Výrazné rysy a vnady zpěvačku a herečku předurčovaly k postavám svůdnic. Podlehl jí i Waldemar Matuška jako Georges Duroy v Miláčkovi (1972).

„Walda měl v sobě kus chlapa, nějakou rtuťovitou cikánskou krev. Když koukám na ty fotky, jak nám to pasovalo, vidím v televizi na ČT3 starší věci, tak si říkám: Ty huso blbá, že jsi po něm nevyjela!“ V témže filmu okouzlila Miloše Kopeckého alias Laroche, který jí věnoval náhrdelník z perel.

Horko těžko jejímu nadupanému dekoltu odolával Josef Kemr coby anděl v komedii Večer čekejte anděla (1968), který házel přes výstřih noční košile látku, aby skryl její vnady. Provázely ji postavy tanečnic, zpěvaček, barmanek, servírek, luxusních prostitutek… Také v Hudebním divadle v Karlíně šla z role do role, na jeho prknech prožila 40 let.

Při atraktivním zjevu musela mít kvanta nápadníků. Na to ale jen pokrčí rameny a rezignovaně řekne: „Já to nevím. Ne opravdu, já to nevnímala. Odmala jsem vedle sebe neměla ženskou, o maminku jsem přišla v deseti… A nesnáším hádky, nebyla jsem na ně zvyklá. Jakmile začal partner zvyšovat hlas, šla jsem se obout, vzala kabát a odešla,“ směje se.

Měřila skoro 180 centimetrů, a přitom toužila být malinká, drobounká, štíhlá holčička. „Protože po mně všichni všechno vždycky chtěli. Ty seš statná, ty to zvládneš, vydržíš. Ano, já to vydržela, život mě tomu naučil. Ale nějaké lichotky jsem vůbec nevnímala.“

Přesto se dvakrát vdala. První manželství s akademickým malířem Milanem Halaškou trvalo pár let. Byla v angažmá v libereckém divadle, on žil v Praze, pak se za ním přestěhovala. „Manželství na dálku nemá význam. Byl to bezvadnej chlap, ale to jsem ocenila až později,“ přiznala Super.cz.

Později začal na ženu strašně žárlit, dal Haně i facku. To byl konec, nebyla zvyklá, aby ji někdo omezoval. A druhý manžel? „To byl takový kluk,“ říká s úsměvem o Jaroslavu Hlaváčkovi, mladším o osm roků.

„Jeho maminka mě donutila, že se musíme vzít, já otěhotněla. Chodili jsme na tenis na Hajnovku, když se nehrálo divadlo. Tam byl pěknej tenista, zapletli jsme se spolu a já přišla do jiného stavu. Nechtěla jsem mít dítě.“

Kolegyně Haně tak dlouho domlouvaly, že si dítě musím nechat, až podlehla. „Pak mi jedna, paní Třešňáková, už v letech, řekla: Hele, s mužem všechno máme, krásný byt, nádhernou chalupu, ale dítě ne, což je nejstrašnější. Celej můj život je zbytečnej.“

Narodil se David (53), sportovně nadaný po tátovi. Manželé spolu vydrželi čtyři roky. „I když jsme se rozvedli, muž měl o syna zájem, chodil za ním,“ vypráví Talpová. Teď se raduje, že jí syn obohatil život o tři vnoučata. „Jenže jsem babička na prd, málo se vídáme. Mladí nemají čas a já ještě pracuju.“

Přesto Haně Talpové dělá radost sedmiletý Robin. Hraje tenis, šikovný je prý po tátovi, zvládne přečíst i 380stránkovou knížku, mluví anglicky, to má zase po mamince. Stejně jako Lolinka (4), také talentovaná na jazyky. Oba si pouštějí pohádky v angličtině.

„Žiju jako každá ženská v tomto věku. Jsem šťastná, že můžu ještě pracovat a někdo mě potřebuje,“ řekla Super.cz bývalá diva, kterou v posledních letech trápí po úraze pohybové problémy. ■