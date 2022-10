Opustil jsi mě z narcismu. Shakira v novém klipu s rozervaným srdcem zúčtovala s expartnerem, mají fanoušci jasno

Shakira zpívá o tom, co prožívá. Foto: Shakira /Sony, Profimedia.cz

V novém songu Monotonía (Monotónnost) Shakira zpívá také o narcismu, monotónnosti, bolesti a fanoušci mají jasno, ke komu slova odkazují. Sama interpretka však konkrétní nebyla.

„Nebyla to tvá chyba, ani má. Zavinila to monotónnost. Nic jsem neřekla, ale bolelo to. Věděla jsem, co se stane. (...) Sbohem je nezbytné. Co bylo úžasné, se stalo rutinou. (...) Opustil jsi mě kvůli svému narcismu. Zapomněl jsi, kým jsi byl,“ zpívá Shakira v novém textu.

V klipu zpěvačka jde se slzami v očích supermarketem, kde ji neznámý muž bazukou střelí do hrudi. Fanoušci zde poukazují na to, že muž je oblečený velmi podobně jako Piqué v klipu z roku 2017 Me Enamoré. Video pokračuje scénou, kdy Shakira kráčí po ulici s dírou v hrudníku a zakrváceným srdcem v dlani.

„Mohu říct jen to, že ať už vědomě či podvědomě, tak vše, co cítím a čím si procházím, se promítá do textů, které píši, i do videí,“ uvedla Shakira v rozhovoru pro Elle.