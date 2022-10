Až teď se konečně cítí dobře. Herečku Báru Jánovou dlouhé týdny trápily následky covidu

Bára Jánová Michaela Feuereislová

„Teď už musím říct, že se cítím dobře. Neměla jsem ani tak těžký covid jako to, co následovalo. Ty postsymptomy mě šíleně dohnaly. Měla jsem únavový syndrom, podepsalo se to na psychice. V tomhle se rozjel velký kolotoč. Ale teď už se naštěstí cítím OK,“ svěřila se herečka Super.cz.

Bára musela zrušit i velké pracovní nabídky. „Mrzí mě, že jsem musela rušit práci, například účinkování v muzikálu Okno mé lásky, ale naštěstí teď přišly jiné pracovní nabídky. Ono se všechno děje z nějakého důvodu, třeba bych ten muzikál nezvládla, možná to nebylo úplně pro mě, nevím.“

My jsme si s herečkou povídali během natáčení zábavní show Jukebox Honzy Dědka, kde Bára ukáže, jaké má hudební znalosti. Díl poběží v neděli večer na Televizi Seznam. A která hudba je pro herečku tou nej? „Nejradši mám rock a rokenrol,“ dodala Bára Jánová. ■