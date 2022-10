Známý herecký pár oslaví v prosinci už 12 let vztahu: Proč ale manželka mladého Heřmánka tráví aktuálně čas s jiným mužem?

Karel Heřmánek ml. a Nikol Kouklová Heřmánková Michaela Feuereislová

„Je to už zažité, a proto jsme rádi, že když máme každý nějaké natáčení nebo dabing, tak jsme chvíli od sebe. Ale umíme spolu fungovat, protože v divadle se každý rozprchneme a řešíme si to svoje, takže to není tak, že bychom neustále stáli vedle sebe,“ svěřila se herečka pro Super.cz.

Teď dá Nikol ale svému choti přeci jenom na chvíli vale a čeká ji velká výzva s jiným umělcem. Konkrétně s tanečníkem Danielem Kecskemétim vytvoří pár v soutěži Roztančené divadlo 2022 aneb Když herci tančí, a to 26. listopadu v divadle v Mladé Boleslavi. Nebude na herečku její manžel tak trochu žárlit, že netančí s ním? „My si zatančíme spolu jindy, teď si užíváme to, že nemusíme trávit spolu 24 hodin denně, ale každý máme tu svojí práci,“ doplnila se smíchem Nikol.

Nikol je navíc soutěživá a tanec jí vždy šel, proto se na tuto výzvu moc těší. „Tanec mě opravdu baví. V dětství jsem toto chtěla dělat profesionálně. Dostala jsem se i na taneční konzervatoř, kterou jsem ale později nechala,“ dodala Nikol Kouklová. ■