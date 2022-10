Po zrzavé zkouší Charlize Theron tmavou barvu vlasů: A k tomu ďábelský rozparek až do pasu a průsvitnou blůzu!

Charlize Theron Profimedia.cz

Theron patří k nejvýraznějším herečkám své generace. Jejím nejúspěšnějším filmem je Zrůda, za který získala Oscara, Zlatý glóbus, Cenu Sdružení filmových a televizních herců, Independent Spirit Award a další ocenění. Bodovala také s filmy Šílený Max: Zběsilá cesta nebo Sněhurka a lovec.

Navzdory tomu, že jde o hvězdu světového formátu, zůstává Theron nohama na zemi. „Více práce nijak nezmění mou slávu. Vždycky to byla spíš průměrná jízda. Nikdy jsem nepatřila k lidem na levelu Kim Kardashian. A mám pocit, že to tak bylo vždycky,“ řekla v rozhovoru pro Harper´s Bazaar.

Theron vychovává dvě děti, desetiletou Jackson a šestiletou August, oba potomky si adoptovala. Staršího jako chlapce, ten jí ale ve svých třech letech řekl, že se cítí být holčičkou a herečka to respektuje.

„Mám dvě krásné dcery, které chci, stejně jako každý jiný rodič, chránit a vidět prospívat. Mou rodičovskou úlohou je milovat je a postarat se o to, aby měly vše, co potřebují k tomu, aby byly tím, kým chtějí být. A já udělám všechno pro to, aby mé děti tohle právo měly,“ řekla před několika lety Daily Mailu. ■