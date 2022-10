Ani po sedmdesátce se nebojí svlékat před kamerou: Sigourney Weaver (73) si střihla postelovou scénu se svým vrstevníkem

Sigourney Weaver Foto: Super.cz/Profimedia.cz

S Klinem, který je rovněž v seniorním věku, ale srší vitalitou, se dobře zná. Natočili spolu už snímky Dave (1993) a Ledová bouře (1997). Nyní se ovšem zavázali, že další společný projekt nebudou odkládat 25 let.

„To čekání stálo za to, musím říct. Čas tak letí. Člověk je vytížený a najednou si uvědomí, že uběhlo 25 let. Ani mi to nepřipadá tak dávno,“ přiznala Weaver v rozhovoru pro Collider.

Herečka, která se v minulosti svlékla například pro filmy Mapa mého světa (1999), Půlměsíční ulice (1986), Smrt a dívka (1994), ale i pro známé fotografy, je stále v jednom kole.

Naráz pracovala hned na čtyřech Avatarech najednou. Zatímco v pořadí druhý díl s názvem Avatar: The Way of Water jde do kin 16. prosince, třetí je v postprodukci a čtyřka s pětkou se stále filmují. K tomu herečka stihla natočit seriál Ztracené květiny Alice Hartové podle stejnojmenné knihy od Holly Ringland a v září uvedla v Benátkách thriller Master Gardener.

Sigourney s věkem zkrátka nezpomaluje, ostatně sama se nechala slyšet, že se do důchodu rozhodně nechystá. A jak se můžete přesvědčit v naší galerii, elánu má stejně jako zamlada. ■