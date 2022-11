Díky chůzi se udržuje v kondici: Bohouš Josef chodí dva roky po operaci srdce víc než 10 kilometrů denně

Bohouš Josef Super.cz

Aktuálně takřka denně zkouší novou roli v muzikálu Okno mé lásky, který je z hitů skupiny Olympic. „Poslouchal jsem je od mládí, takže většinu z nich znám. V 70. letech jsem na ně chodil,“ svěřil se Super.cz zpěvák. „Hraji otce hlavního představitele, tak tam tancování prakticky nemám a mám tam lehkou hudební choreografii, která je na mně. Moje postava je spíš opilecká,“ prozradil Bohouš Josef, který do divadla chodí pravidelně pěšky.

S pohybem a chůzí začal po operaci a stále ho to drží. „Chodím víc jak 10 kilometrů denně. Bydlím na Smíchově, takže do divadla chodím pěšky a nazpět, takže to je až 12 kilometrů denně. Já jsem za to rád, že můžu chodit,“ dodal zpěvák. ■