Vévodkyně Meghan naštvala bývalou kolegyni: Na prohlášení o „náně s vycpanou podprsenkou“ okamžitě reagovala

Claudia Jordan (vlevo) rozhodně nesdílí Meghanin názor na soutěž Deal or No Deal. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ve svém nejnovějším podcastu Archetypes měla Meghan Markle (41) hvězdného hosta Paris Hilton, o níž je známo, že si díky reality show The Simple Life postavila kariéru na image přihlouplé bohaté blondýnky. Ze stejných důvodů se zřejmě Meghan vrátila ke své vlastní zkušenosti z minulosti, kdy se živila jako ‚kufříková dívka‘ v soutěži Deal or No Deal. Podle ní byla ona, stejně jako ostatní dívky, vnímána jako ‚nána‘ (Meghan použila výraz 'bimbo') a dnes se snaží od těchto svých pracovních začátků spíš distancovat. Meghanino prohlášení se pochopitelně muselo dotknout ostatních dam, které v pořadu dělaly to samé. A jedna z nich se také ozvala.

Dnes devětačtyřicetiletá Claudia Jordan, která se pro změnu později proslavila například v reality show Paničky z Atlanty, začínala rovněž v tomto pořadu, a působila dokonce v té samé řadě, co Meghan. Jordan ovšem s Markle nesouhlasí v tom, že u dívek šlo pouze o jejich vzhled, ale podle ní byly vybírány na základě jejich otevřeného vystupování a společenské osobnosti.

Claudia v pořadu působila v letech 2005 – 2009, zatímco s Meghan se setkala ve druhé řadě vysílané v roce 2006 – 2007. „Deal or No Deal s námi nikdy nezacházel jako s nánami. Díky té show jsme získaly spoustu příležitostí,“ opáčila Jordan své bývalé kolegyni, která uvedla, že show po pár dílech opustila, protože byla mnohem víc než to, co bylo vidět na obrazovkách. Podle Meghan byly dívky ceněny pro svou krásu, nikoli pro své mozky. Zároveň se ukázalo, že oněch ‚pár dílů‘ bylo ve skutečnosti 34 epizod. Vévodkyně zároveň uvedla, že byly nuceny pravidelně se opalovat, nosit vycpané podprsenky, umělé řasy či příčesky.

Zcela odlišný názor na celou soutěž si odnesla Claudia, která si svou roli užívala a uvedla, že jí pomohla nastartovat velkou kariéru: „Když se jen ukážete a nijak víc nezapojíte, pak prostě dostanete svůj šek a moc z toho mít nebudete. Ale když se předvedete a využijete své chvíle, neexistuje žádný limit pro to, co s tou příležitostí můžete udělat.“

„Byl to krok na žebříku, po kterém jsem stoupala 25 let, který zaplatil všechny mé účty, dostal mě před 13 milionů lidí za noc a vedl k tomu, že jsem se dostala do Celebrity Apprentice, kampaně na zvýšení povědomí o rakovině prsu, že mě vybrali mezi 100 nejkrásnějších lidí podle časopisu People a mnoho dalšího,“ vypočítávala své úspěchy Jordan.

S pochopením se Markle nesetkala ani u herečky a moderátorky Whoopi Goldberg, která v pořadu The View uvedla, že se jiné ženy kvůli Meghanině zaškatulkování mohly cítit špatně. Podle ní názory Meghan mohly být urážlivé pro všechny ženy, které se jen snaží vydělat si na živobytí v zábavním průmyslu. ■