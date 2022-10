Hudební senzace Billie Eilish (20) je zamilovaná až po uši. Tenhle týpek z branže (31) ji dělá šťastnou

Zpěvaččiny zamilované pohledy mluví za vše... Profimedia.cz

Zvěsti o nové známosti zpěvačky Billie Eilish (20) se potvrdily! Hudební idol teenagerů nově randí s o jedenáct let starším kolegou Jessem Rutherfordem, jenž je známý jako frontman rockové kapely The Neighbourhood. Dvojici poprvé zachytili fotografové na romantické večeři minulý čtvrtek v restauraci Crossroads v Los Angeles a jejich randíčka pokračují.

Společně zavítali také na akci Halloween Horror Nights, kde se drželi za ruce. Po jejich poslední schůzce v restauraci La Mirch ve Studio City dokonce následoval i polibek, a když se poté toulali ulicemi, Jesse držel Billie okolo ramen a ona se k němu zamilovaně vinula. Podle očitých svědků bylo prý jejich rande v restauraci jako vystřižené z romantického filmu.

Billie měla v minulosti románek s Henrym Whitfordem nebo hercem Matthewem Vorcem, s nímž tvořila pár ještě letos. Jejím nejznámějším vztahem byl ten s rapperem Brandonem Que, který trval v letech 2018 – 2019.

Jesse byl šest let ve vztahu s americkou zpěvačkou Anabel Englund a dalších šest let až do roku 2021 strávil po boku modelky Devon Lee Carlson. ■