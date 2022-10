Vítězku Love Islandu nepoznáte: Laura Chrebetová radikálně změnila image a z něžné blondýnky je brunetka

Laura Chrebetová je k nepoznání. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová/Se svolením Laury Chrebetové

K rozhodnutí změnit look ji přinutily praktické důvody. Není totiž přírodní blondýnka, ale vlasy si šest let odbarvovala, tím pádem se jí hodně poničily. "Rozhodla jsem se vrátit ke své původní barvě. Po tolika letech mě vyčerpávalo vlasy každý měsíc odbarvovat a samozřejmě jim to dalo velmi zabrat, bylo cítit, jak jsou zničené," vysvětlovala.

"Ještě mi potrvá, než si zvyknu, jak s novými vlasy vypadám, ale zvyknu si," krčí rameny Laura, která se setkala na sociálních sítích i s mnoha negativními reakcemi na svůj nový vzhled. Nic si z toho ale nedělá. Drží se hesla, ať si každý nosí, co chce a v čem si sám připadá hezky a komfortně. ■